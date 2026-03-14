POL-PPRP: Diebstahl von Kraftstoff aus Fahrzeug
Ludwigshafen (ots)
In der Nacht von Donnerstag, den 12.03.2026 auf Freitag, den 13.03.2026, kam es zu einem Kraftstoffdiebstahl in der Ernst-Boehe-Straße in Ludwigshafen am Rhein. Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621-96324150 oder unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.
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