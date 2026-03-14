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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Kraftstoff aus Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 12.03.2026 auf Freitag, den 13.03.2026, kam es zu einem Kraftstoffdiebstahl in der Ernst-Boehe-Straße in Ludwigshafen am Rhein. Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621-96324150 oder unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
H. Seifert, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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