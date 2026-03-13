POL-PPRP: (Bobenheim-Roxheim) - Brand eines Nebengebäudes

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 18:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein Auto die Sauerbruchstraße in Richtung Bessemerstraße befuhr. Beim Abbiegen in die Bessemerstraße kollidierte das Fahrzeug mit zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen 1er BMW mit den Kennzeichenteilen "LU-Q1..." handeln. Sachdienliche ...

mehr