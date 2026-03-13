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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Bobenheim-Roxheim) - Brand eines Nebengebäudes

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, gegen 15:30 Uhr entstand im Nebengebäude einer Hotelanlage in Bobenheim-Roxheim ein Brand; dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden wird auf 95.000 Euro geschätzt; verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat zwecks Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
F. Wunner

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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