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POL-PPRP: Intensive Kontrollen im Güterverkehr: Polizei, Zoll sowie Bundesamt für Logistik und Mobilität im gemeinsamen Einsatz

POL-PPRP: Intensive Kontrollen im Güterverkehr: Polizei, Zoll sowie Bundesamt für Logistik und Mobilität im gemeinsamen Einsatz
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A 61 (ots)

Am Donnerstag und Freitag (12.03 - 13.03.2026) führte der Schwerverkehrskontrolltrupp des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf der A 61 (Parkplatz "Auf dem Hirschen" Fahrtrichtung Süden) mit Unterstützung von Kräften der Kontrollgruppen der Polizeidirektionen, gemeinsam mit dem Hauptzollamt Karlsruhe und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durch. Neben den eingesetzten Kräften waren auch mehrere mobile Röntgengeräte sowie die Großröntgenanlage des Hauptzollamts Ulm im Einsatz. Das Großröntgengerät ermöglicht einen schnellen und genauen Blick in das Innere des Fahrzeuges, um Auffälligkeiten festzustellen und um erste Verdachtsmomente zu gewinnen. Nach der Prüfung mit dem Röntgengerät wurden die Fahrzeuge und Fahrzeugführenden noch einer weiteren behördenübergreifenden Kontrolle unterzogen.

Mehreren Fahrzeugführenden musste dabei die Weiterfahrt vor Ort aufgrund mangelhafter Ladungssicherung bis zur entsprechenden Nachsicherung untersagt werden. Durch den Zoll wurden geschmuggelte Zigaretten beschlagnahmt und Strafverfahren eingeleitet. Besonderes Augenmerk erlangten zwei augenscheinlich ältere Sattelzüge, welche bei genauerer Betrachtung ein ungewöhnliches Ladegut an Bord hatten. Die Transporteure beförderten mehrere Stämme Laubholz mit ungenügender Sicherung. Die Weiterfahrt wurde untersagt und zwei Verfahren mit Zielrichtung der Vermögensabschöpfung eingeleitet. Die zu erwartende Einziehung dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Bei einem Fahrzeugführer konnte ein offener Haftbefehl festgestellt werden. Die Verhaftung konnte er durch Zahlung der Strafe abwenden. Bei einer Überprüfung des elektronischen Vollstreckungssystems wurde bei einem LKW festgestellt, dass seit 2022 offene Forderungen in Höhe 2.800 Euro bestanden. Diese konnten durch Kräfte des Zolls vor Ort vereinnahmt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Thorsten Mischler
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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