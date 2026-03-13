PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Diebstahl in der Sternstraße auf Höhe der Bushaltestelle Lagewiesenstraße. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein in einer Einfahrt abgestelltes Yamaha-Mofa.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
  • 13.03.2026 – 13:55

    POL-PPRP: Fahrerflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag, 12.03.2026, gegen 18:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein Auto die Sauerbruchstraße in Richtung Bessemerstraße befuhr. Beim Abbiegen in die Bessemerstraße kollidierte das Fahrzeug mit zwei am linken Fahrbahnrand geparkten Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen 1er BMW mit den Kennzeichenteilen "LU-Q1..." handeln. Sachdienliche ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 13:52

    POL-PPRP: Fußgängerin angefahren

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (12.03.2026, 11:20 Uhr) fuhr eine 83-jährige Autofahrerin in der Oppauer Straße (Richtung Ostring), eine 88-jährige Fußgängerin, beim Überqueren des Zebrastreifens (nahe der Tankstelle) an. Die 88-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Lina Werner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 13:51

    POL-PPRP: Trickdiebstahl am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) fragte ein bislang unbekannter Täter eine 45-jährige Frau gegen 21:45 Uhr auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz ob er fünf Euro von ihr haben können, welche die Frau ihm aushändigte. Kurz darauf bemerkte die 45-Jährige, dass 150 Euro aus ihrem Geldbeutel gestohlen wurden. Der Täter war etwa 60 Jahre alt ...

    mehr
