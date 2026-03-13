Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mofadiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 12.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Diebstahl in der Sternstraße auf Höhe der Bushaltestelle Lagewiesenstraße. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein in einer Einfahrt abgestelltes Yamaha-Mofa.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell