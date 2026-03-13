POL-PPRP: Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (12.03.2026, gegen 13:30 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Freiastraße. Ein 49-jähriger Autofahrer fuhr an einer rot zeigenden Ampel auf das vor ihm stehende Auto einer Fahrschule auf. Das Fahrschulauto wurde durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden PKW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der 47-jährige Fahrschullehrer sowie seine ...

