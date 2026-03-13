PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (12.03.2026, 11:20 Uhr) fuhr eine 83-jährige Autofahrerin in der Oppauer Straße (Richtung Ostring), eine 88-jährige Fußgängerin, beim Überqueren des Zebrastreifens (nahe der Tankstelle) an. Die 88-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

