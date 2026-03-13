POL-PPRP: Fußgängerin angefahren
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstag (12.03.2026, 11:20 Uhr) fuhr eine 83-jährige Autofahrerin in der Oppauer Straße (Richtung Ostring), eine 88-jährige Fußgängerin, beim Überqueren des Zebrastreifens (nahe der Tankstelle) an. Die 88-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.
