POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht Verletzten
Ludwigshafen (ots)
Am Donnerstagmittag (12.03.2026, gegen 13:30 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Freiastraße. Ein 49-jähriger Autofahrer fuhr an einer rot zeigenden Ampel auf das vor ihm stehende Auto einer Fahrschule auf. Das Fahrschulauto wurde durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden PKW geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Der 47-jährige Fahrschullehrer sowie seine 34-jährige Fahrschülerin wurden leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell