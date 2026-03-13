Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (11.03.2026, gegen 18:10 Uhr) ereignete sich in der Wittelsbachstraße ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Auto die Wittelsbachstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Als sie dies wahrgenommen hatte, fuhr sie rückwärts zurück und kollidierte dabei mit einem geparkten Auto. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Die 34-Jährige flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Der Unfall konnte jedoch durch eine Zeugin beobachtet und die Unfallverursacherin schließlich ermittelt werden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, insgesamt kam es zu einem Sachschaden von etwa 1.250EUR.

