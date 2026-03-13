Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ping-Anrufe: 82-Jähriger verliert mehrere hundert Euro

Ludwigshafen (ots)

Seit etwa drei Monaten wurde ein Senior von mehreren Sonderrufnummern mit der Vorwahl 00870 angerufen. Nachdem er die Nummer mehrfach zurückgerufen hatte, da sie ihm als "Anrufe in Abwesenheit" angezeigt wurden, stellte er fest, dass ihm mittlerweile über 500 Euro auf seiner Telefonrechnung abgerechnet wurden. Ein Anruf bei diesen Nummern verursacht sehr hohe Kosten. Rufen Sie daher bei einer Ihnen unbekannten Nummer nicht einfach zurück. Sie können unerwünschte Rufnummern in den Einstellungen Ihres Smartphones oder über Ihren Router blockieren lassen. Auf der Internetseite der Bundesnetzagentur können Sie unerwünschte Ping-Anrufe online melden: https://www.bundesnetzagentur.de/_tools/RumitelStart/Form04PingAnruf/node.html

