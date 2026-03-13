Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (12.03.2026) fragte ein bislang unbekannter Täter eine 45-jährige Frau gegen 21:45 Uhr auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz ob er fünf Euro von ihr haben können, welche die Frau ihm aushändigte. Kurz darauf bemerkte die 45-Jährige, dass 150 Euro aus ihrem Geldbeutel gestohlen wurden. Der Täter war etwa 60 Jahre alt und trug eine grüne Jacke. Haben Sie etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

