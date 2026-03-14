Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl von Werkzeugen aus Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, wurde in der Bgm.-Kutterer-Straße in Ludwigshafen am Rhein durch einen unbekannten Täter eine Scheibe an einem geparkten Fahrzeug eingeschlagen und diverse hochwertige Werkzeugen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen, die mit der Tat zusammenhängen könnten, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621-96324150 oder unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

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