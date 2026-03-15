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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 10-Jähriger mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am 14.03.2026 wurde im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit am Berliner Platz in Ludwigshafen am Rhein ein 10-jähriges Kind fahrend auf einem E-Scooter festgestellt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der E-Scooter wurde daraufhin sichergestellt. E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h dürfen im öffentlichen Straßenverkehr erst ab einem Mindestalter von 14 Jahren geführt werden. Zudem ist für die Nutzung ein gültiger Haftpflichtversicherungsschutz (seit 01.03.2026 - 01.03.2027: aktuelle Farbe: schwarz) erforderlich. Die weiteren Ermittlungen richten sich gegen den 16-jährigen Halter des E-Scooters wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
PHK Schwertfeger - Führungszentrale -
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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