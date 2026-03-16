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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Vergewaltigung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Sonntagmorgen (15.03.2026, gegen 6 Uhr) soll ein 20-Jähriger auf einem Volleyballfeld in der Lichtenbergerstraße versucht haben, eine 16-Jährige zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Die Jugendliche konnte durch laute Schreie Anwohner auf sich aufmerksam machen, welche die Polizei riefen. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Mann widerstandslos vorläufig festnehmen, bevor er sich an der Frau vergehen konnte. Die 16-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Der Tatverdächtige wurde am 15.03.2026 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten Vergewaltigung. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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