Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Pkw gestohlen, vom Pendlerparkplatz

Lotte (ots)

In der Zeit zwischen Montag (20.04.), 21.20 Uhr und Dienstag (21.04.), kurz nach 07.00 Uhr ist vom Pendlerparkplatz "Zum Attersee" an der Straße Zum Attersee in Wersen ein Pkw gestohlen worden.

Der Wagen, ein blauer Toyota Lexus mit dem amtlichen Kennzeichen ST-ES78, war auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Wersener Straße an der Anschlussstelle zur A1 abgestellt. Der Wert des Lexus liegt im hohen fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

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