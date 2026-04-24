Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Auto prallt gegen Bäume, Rettungshubschrauber im Einsatz

Horstmar (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (23.04.) gegen 15.00 Uhr auf der Kreisstraße 65 gekommen.

Eine 21-jährige Steinfurterin fuhr mit einem VW Fox von Metelen kommend in Richtung Horstmar-Leer. Nach ersten Ermittlungen verlor sie in Höhe der Anschrift Haltern 33 in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam mit dem VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit am Straßenrand stehenden Bäumen. Anschließend kam der Wagen im Grünstreifen zum Stehen. Die 21-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 65 voll gesperrt. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 6.500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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