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Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Müllcontainer abgebrannt

Rheine (ots)

Am Donnerstag (23.04.) hat ein Zeuge gegen 19.00 Uhr an einem Supermarkt an der Otto-Bergmeyer-Straße einen brennenden Müllcontainer entdeckt und die Feuerwehr gerufen.

Der Container stand hinter der Rückseite des Supermarkts. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte hatten die Flammen bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht. Der Müllcontainer brannte vollständig ab. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Brandursache ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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