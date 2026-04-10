Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 16. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie Schulen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

13.04.2026:

- Hanau Hafen, B 43 a (Unfallschwerpunkt);

14.04.2026:

- Dietzenbach, Rodgaustraße (Schule);

15.04.2026:

- Seligenstadt, L 3121 (Unfallschwerpunkt);

16.04.2026:

- Hanau, Kastanienallee (Schule);

17.04.2026:

- Bad Orb, L 3199 (schutzwürdige Zone);

18.04. und 19.04.2026:

- Hanau, Maintaler Straße (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 10.04.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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