Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Schwerer Verkehrsunfall, Rettungshubschrauber im Einsatz

Tecklenburg (ots)

Am Freitag (24.04.) hat sich gegen 16.15 Uhr im Kreuzungsbereich Wechter Straße / Im Bocketal / Harkenstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einem Pkw ereignet.

Ein 68-Jähriger aus Ladbergen fuhr mit einem VW ID3 auf der Straße Im Bocketal in Richtung Harkenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wollte er im Kreuzungsbereich die Wechter Straße überqueren, um auf der Harkenstraße weiterzufahren. Zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Mann aus Ibbenbüren mit seinem Motorrad auf der Wechter Straße in Richtung Lengerich. Als der Ladbergener die Wechter Straße überquerte, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Ibbenbürener wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Straße war zwecks Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam mehrere Stunden voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

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