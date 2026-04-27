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Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Frontalzusammenstoß zweier Motorräder

Lienen (ots)

Am Samstag (25.04.) ist es gegen 16.30 Uhr auf der Holperdorper Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern gekommen.

Ein 25-Jähriger aus Hörstel war mit seinem Motorrad auf der Holperdorper Straße in Richtung Bad Iburg unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 29 Jahre alter Mann aus Münster mit seinem Krad auf der Holperdorper Straße in die entgegengesetzte Richtung.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Hörsteler aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Krad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Münsteraner frontal. Bei der Kollision wurden beide verletzt, der Hörsteler schwer, der Münsteraner leicht. Die Verletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Motorräder hatten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort, und die Holperdorper Straße war zum Zweck der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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