Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.04.2026

Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger nach mehreren grundlosen Angriffen auf Personen in Haft

Der 34 Jahre alte Tatverdächtige, der unter anderem am vergangenen Dienstag Personen im Bahnhofsbereich grundlos angegriffen hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6248124), befindet sich in Haft. Der algerische Staatsangehörige, der sich erst seit Anfang vergangener Woche in Sigmaringen befunden hatte, hat Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Sigmaringen zufolge bereits am Tag seiner Ankunft Sicherheitsmitarbeiter der Landeserstaufnahmestelle mit Glasflaschen beworfen und beleidigt. Bei den Ermittlungen kam des Weiteren zutage, dass der 34-Jährige seit seiner Ankunft in Deutschland im Sommer 2025 bereits an unterschiedlichen Orten mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten war. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Hechingen den Erlass eines Haftbefehls unter anderem wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag einer Haftrichterin vorgeführt, die den beantragten Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen erließ und in Vollzug setzte. Seither befindet sich der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Staatsanwältin Jasmin Eppler, Tel. 07471/1805-0

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

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