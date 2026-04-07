PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 07.04.2026

Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger nach mehreren grundlosen Angriffen auf Personen in Haft

Der 34 Jahre alte Tatverdächtige, der unter anderem am vergangenen Dienstag Personen im Bahnhofsbereich grundlos angegriffen hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6248124), befindet sich in Haft. Der algerische Staatsangehörige, der sich erst seit Anfang vergangener Woche in Sigmaringen befunden hatte, hat Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Sigmaringen zufolge bereits am Tag seiner Ankunft Sicherheitsmitarbeiter der Landeserstaufnahmestelle mit Glasflaschen beworfen und beleidigt. Bei den Ermittlungen kam des Weiteren zutage, dass der 34-Jährige seit seiner Ankunft in Deutschland im Sommer 2025 bereits an unterschiedlichen Orten mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten war. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft Hechingen den Erlass eines Haftbefehls unter anderem wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag einer Haftrichterin vorgeführt, die den beantragten Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen erließ und in Vollzug setzte. Seither befindet sich der Tatverdächtige in einer Justizvollzugsanstalt.

Staatsanwältin Jasmin Eppler, Tel. 07471/1805-0

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 09:03

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Pfullendorf Unbekannter verursacht hohen Sachschaden Am Sonntag im Zeitraum von 13:00 Uhr - 17:30 Uhr beschädigt ein unbekannter Täter auf einem Firmengelände in der Straße Theuerbach 3 die Scheinwerfer eines LKW sowie die Fensterscheiben eines Bürogebäudes. Der Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 10:09

    PP Ravensburg: Gebäudebrand fordert Leichtverletzte und hohen Sachschaden

    Überlingen/Bodenseekreis (ots) - Beim Brand eines Wohngebäudes in der Grabenstraße sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Küchenbrand im 3. OG alarmiert, welcher sich im weiteren Verlauf auf den gesamten Dachstuhl des Gebäudes ausbreitete. Eine 93-jährige Bewohnerin und ein 28-jähriger ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 17:10

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Meckenbeuren / B30 Schwerer Verkehrsunfall beim Überholvorgang Am Samstagmorgen gegen 10:34 Uhr fuhr der 19-jährige Unfallverursacher mit seinem Peugeot 208 von Ravensburg in Richtung Meckenbeuren. Kurz nach Hohenreute setzte er zum Überholen eines unbeteiligten Pkw´s an. Vor diesem Pkw wollte zur gleichen Zeit ein 54-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Peugeot 208 GT nach links abbiegen. Auf Grund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren