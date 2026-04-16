Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall mit 20.000 Euro Sachschaden (15.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Vorfahrtsunfall hat sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Wilhelmstraße zur Donaustraße ereignet.

Ein 34-jähriger Mann war gegen 15:45 Uhr mit seinem Fiat auf der Wilhelmstraße in Richtung Donau unterwegs. An der Einmündung zur Donaustraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW eines 32-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat nach links abgewiesen, wo er gegen einen geparkten Audi stieß.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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