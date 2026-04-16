Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L223, A81, Lkr. Konstanz) Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei am Dienstag- und Mittwochvormittag - 21-Jährige brettert mit 110 km/h durch 60-er Bereich (14./15.04.2026)

L223, A81 (ots)

Insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer haben Beamte der Verkehrspolizei bei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag- und Mittwochvormittag auf der Landesstraße 223 zwischen Steißlingen und Orsingen und auf der Autobahn 81 zwischen dem Heilsbergtunnel und der Anschlussstelle Gottmadingen in nur drei Stunden geahndet. Bei der stationären Kontrolle auf der A81 überschritten in nur einer Stunde sechs Autofahrer die im betreffenden Bereich erlaubte Geschwindigkeit von 60 km/h, auf der L223 "blitzte" es im 70er-Bereich in zwei Stunden bei insgesamt acht Verkehrsteilnehmern.

Alle 14 erwartet nun ein Bußgeld, bei acht davon kommt zudem ein Punkt in Flensburg hinzu.

Unrühmliche "Spitzenreiterin" war jedoch eine 21-Jährige, die auf der A81 mit einem VW Polo mit 110 km/h durch den 60er-Bereich "bretterte". Die junge Frau handelte sich damit ein Bußgeld in Höhe von über 300EUR, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot ein.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle auf unseren Straßen - dass das noch lang nicht alle Verkehrsteilnehmer begriffen haben, haben auch diese beiden Kontrollaktionen wieder gezeigt!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell