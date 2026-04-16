Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, A864

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzte nach Unfall auf dem Autobahnzubringer (15.04.2026)

Donaueschingen - A 864 (ots)

Auf dem Autobahnzubringer 864 zwischen der Bundesstraße 27 und der Autobahn 81 hat sich am Mittwoch, gegen 22:30 Uhr, ein Unfall mit einer Schwerverletzten ereignet. Eine 38-Jährige befand sich mit ihrem VW auf der A 864 in Richtung B 27 auf Höhe der Abfahrt nach Donaueschingen, als sie ein unbekanntes Auto rechts überholte. Dadurch kam die junge Frau in der leicht nach links führenden S-Kurve nach rechts von der Straße ab, überfuhr einige Warnbarken und auf die rechte Leitplanke. Der VW geriet wegen der Leitplanke in Schieflage und überschlug sich in der Folge. Wieder auf seinen vier Rädern gelandet schleuderte er nochmals gegen die Leitplanke und verkeilte sich darunter. Die Fahrerin verletzte sich im Zuge des Unfallgeschehens schwer und musste in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ihr VW - an dem ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand - musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Abfahrt nach Donaueschingen blieb bis 23:45 Uhr gesperrt. Der Verkehrsdienst in Zimmern ob Rottweil sucht nach Unfallzeugen, die unter der Nummer 0741 / 348790, Hinweise zu dem unbekannten Auto geben können.

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