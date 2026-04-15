Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer beschädigt Verkehrszeichen: Polizei sucht Zeugen (14.04.2026)

Schramberg (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag auf seiner Fahrt von Rottweil nach Schramberg ein Verkehrszeichen beschädigt und ist anschließend beim Aussteigen gestürzt.

Gegen 17:15 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Skoda von Rottweil nach Schramberg und beschädigte in Flözlingen ein Verkehrsschild. Als eine Zeugin deutliche Ausfallerscheinungen des Fahrers feststellte und dieser auf der gesamten Strecke Schlangenlinien fuhr, wählte sie den Notruf.

In Tennenbronn kam der Fahrer, nachdem er über einen Abhang bei einem Waschpark fuhr, vor einem Altglas Container schließlich zum Stehen. Beim Aussteigen stürzte er und zog sich eine Kopfverletzung zu. Die Zeugin leistete Erste Hilfe.

Als die Polizeistreife eintraf, stellten die Beamten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. Der 63-Jährige musste daher eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Etwaige Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 27010, zu melden.

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