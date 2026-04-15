Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch - Polizei nimmt 47-Jährigen nach Zeugenhinweis vorläufig fest (15.04.2026)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Nach dem Hinweis einer Zeugin ist es Beamten des Polizeireviers Stockach in der Nacht auf Mittwoch gelungen, einen Mann vorläufig festzunehmen, der versucht hat, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Kurz vor 2 Uhr beobachtete eine Anwohnerin in der Kaiserpfalzstraße wie sich ein Mann an einem neben dem Gehweg stehenden Zigarettenautomaten zu schaffen machte und verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen vor dem Automaten stehenden 47-Jährigen. Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner am mitgeführten Fahrrad angebrachten Taschen fanden sie schließlich ein blaues Nageleisen auf, mit dem er zuvor versuchte den Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Daraufhin nahmen sie den 47-Jährigen, bei dem ein Alkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille ergab, vorläufig fest und brachten ihn auf das Polizeirevier. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er auf die Straße entlassen.

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