POL-KN: (Möhringen
Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht mit etwa 1.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (14.04.2026)
Tuttlingen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag auf dem Parkplatz des Netto-Markts in der Straße "Gänsäcker" ereignet hat.
Im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz abgestellten Mazda. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort.
Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Tel. 07461 9410 entgegen.
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Lydia Sigel / Fabian Herkommer
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