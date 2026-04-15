Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Thurgauer Straße

Theodor-Hanloser-Straße (14.04.2026)

Singen (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind die Bilanz eines Unfalls auf der Kreuzung Thurgauer Straße und Theodor-Hanloser-Straße am Dienstagabend. Ein 30-jähriger Audifahrer war gegen 21 Uhr in Richtung Alemannenstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Theodor-Hanloser-Straße missachtete er die Vorfahrt eines VW Caddy eines 51-Jährigen und stieß mit dem Wagen zusammen. Beide Autos waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der am Caddy entstandene Schaden dürfte bei etwa 6.000 Euro liegen, der Schaden am Audi bei rund 9.000 Euro.

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