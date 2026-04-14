POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen mehrere Kabeltrommeln - rund 5.000 Euro Schaden (11./13.04.2026)
Mühlhausen-Ehingen (ots)
Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben Unbekannte auf einer Baustelle beim Solarpark verursacht. Zwischen Samstag und Montag schnitten die Täter die Kabel von insgesamt sechs großen Kabeltrommeln an, mutmaßlich um festzustellen, ob es sich um Kupferkabel handelt. Nachdem dies nicht der Fall war, ließen sie die beschädigten Kabeltrommeln zurück. Der verursachte Schaden dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen.
Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Baustelle am Solarpark gemacht haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.
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Katrin Rosenthal
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