Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkr. Tuttlingen) 52-jähriger Lastwagenfahrer beschädigt drei Autos: 28.000 Euro Sachschaden (13.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und drei geparkten Autos hat sich am späten Montagmorgen in der Straße "Gänsäcker" ereignet.

Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer geriet gegen 11:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen nach links und streifte dabei zunächst einen geparkten Opel Corsa. Daraufhin kollidierte der Lastwagen frontal mit einem BMW, schob diesen mehrere Meter weit nach hinten und mit dem Fahrzeugheck in die Fahrzeugfront eines Skoda Fabia. Alle beteiligten Autos waren zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 28.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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