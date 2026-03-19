Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt dank Zeugenhinweis zwei Männer auf frischer Tat in Schwerin

Schwerin (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am gestrigen Abend die Polizei, nachdem er zwei auffällige Personen mit Spraydosen beobachtet hatte. Den eingesetzten Beamten gelang es daraufhin, zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren auf frischer Tat bei der Beschädigung eines Wahlplakates zu stellen.

Beim Eintreffen der Polizei am Einsatzort versuchten die beiden Männer zunächst zu flüchten. Die Beamten konnten die deutschen Tatverdächtigen jedoch kurze Zeit später unterhalb der Brücke im Bereich der Knaudtstraße stellen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden Spuren gesichert sowie mehrere Spraydosen als Beweismittel sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen besprühten die beiden Männer unter anderem ein Wahlplakat in Form eines Bodenaufstellers mit Farbe. Zudem sollen sie zuvor neun weitere kleinere Plakate im Bereich Knaudtstraße und Pfaffenteich beschädigt und anschließend in Müllbehältern entsorgt haben.

Der Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

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