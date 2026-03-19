Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raser auf BAB 24 gestoppt-zahlreiche Verstöße auch im Stadtgebiet von Rostock

Zarrentin/Stolpe/Rostock (ots)

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war am gestrigen Nachmittag ein Autofahrer auf der BAB 24 unterwegs. Der Fahrer muss nun mit erheblichen Konsequenzen rechnen.

Gegen 15.00 Uhr wurde der Videowagen des Autobahnpolizeireviers Stolpe auf einen schwarzen Audi TT aufmerksam, der zwischen den Anschlussstellen Wittenburg in Richtung Zarrentin durch seine Fahrweise auffiel. Dabei überholte der Fahrer des Audis mehrfach verbotswidrig rechts.

Auf dem Abschnitt der Autobahn, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gilt, überschritt der Fahrer die zulässige Geschwindigkeit um 106 km/h und war mit 206 km/h unterwegs.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug im weiteren Verlauf stoppen und den Fahrer kontrollieren.

Wer auf eine originelle Ausrede gehofft hat, wurde enttäuscht. Der 41-Jährige beteuerte, dass er es lediglich "sehr eilig" gehabt hat.

Ihn erwartet nun voraussichtlich ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Auch im Stadtgebiet von Rostock stellten Polizeibeamte am gestrigen Vormittag mehrere Verkehrsverstöße fest.

Auf dem Schmarler Damm, aus Richtung Groß Klein kommend, wurden bei einer zweistündigen Geschwindigkeitskontrolle insgesamt 84 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 11 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Sechs Fahrzeugführer kamen mit einem Verwarngeld davon, fünf müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Trauriger Spitzenreiter war ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes-Cabrios. Nach eigenen Angaben wollte er "nur schnell überholen". Bei erlaubten 50 km/h wurde er mit 110 km/h gemessen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

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