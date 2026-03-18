Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrfacher Notrufmissbrauch - Polizei schreitet ein

Schwerin (ots)

Am gestrigen Tag wählte ein 49-jähriger Mann in Schwerin mehrfach den Notruf der Polizei, ohne dass ein ersichtlicher Grund vorlag.

Einsatzkräfte suchten den Mann gegen 14.30 Uhr an seiner Wohnanschrift auf dem Großen Dreesch auf, nachdem er binnen 12 Stunden bereits insgesamt 14-mal den Notruf gewählt hatte. Vor Ort konnte keine Notlage oder eine konkrete Gefährdungslage festgestellt werden. Der 49-Jährige stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen missbräuchlicher Notrufe in Erscheinung getreten.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen eingeleitet. Zudem wurden drei Mobiltelefone beschlagnahmt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass der Notruf ausschließlich für akute Notfälle bestimmt ist, in denen schnelle Hilfe benötigt wird. Jeder Missbrauch bindet wichtige Einsatzkräfte und kann dazu führen, dass Menschen in echten Notlagen nicht rechtzeitig Hilfe erhalten.

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