Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stoppt Mercedes-Fahrer ohne Führerschein nach mehreren Verkehrsverstößen und sucht weitere Zeugen

Schwerin (ots)

Durch äußerst verkehrsgefährdendes Verhalten fiel am gestrigen Vormittag der Fahrer eines Mercedes in Schwerin auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-jährige Fahrzeugführer gegen 09.15 Uhr die Crivitzer Chaussee aus Richtung Raben Steinfeld befahren haben und dabei durch sein riskantes Fahrverhalten auffällig geworden sein.

Das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen setzte seine Fahrt in der weiteren Folge in Richtung Ostorfer Ufer fort. Dabei soll der Fahrer des schwarzes Mercedes AMG mehrfach riskant überholt haben, über eine Rotlicht zeigende Ampel gefahren und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Das Fahrzeug konnte schließlich gegen 09.30 Uhr durch alarmierte Polizeikräfte auf dem Obotritenring gestoppt werden.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der afghanische Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden unter anderem Ermittlungenverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, der Nötigung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des schwarzen Mercedes oder zu konkreten Gefährdungssituationen machen können, sich bei der Schweriner Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder per Mail unter kk.schwerin@polmv.de zu melden.

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