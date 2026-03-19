Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 800 Cannabis-Pflanzen bei Boizenburg: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock und der Staatsanwaltschaft Schwerin

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Boizenburg (ots)

Bereits Ende Februar 2026 hat die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin eine professionell betriebene Cannabis-Plantage in Greven bei Boizenburg ermittelt. Einem Zeugen fielen zuvor bei einer Zwangsräumung im nahegelegenen Gresse Müllsäcke mit abgeernteten Cannabispflanzen auf, weshalb er die Polizei verständigte.

In den nun folgenden Ermittlungen konnte ein verdächtiges Objekt in Greven aufgetan werden. Auf dem etwa 4.000 Quadratmeter großem Grundstück fanden die Kriminalisten in einer Scheune eine unerlaubte Aufzuchtplantage mit insgesamt 800 Cannabis-Pflanzen. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamten neben 672 leeren Kübeln mit abgeernteten Pflanzenstielen auch etwa 32 Kilogramm loses, abgeerntetes Marihuana sicher, das einem Schwarzmarktwert von über 200.000 Euro entspricht. Im Objekt wurden fünf Albaner festgenommen, die im Verdacht stehen, die Plantage bewirtschaftet zu haben.

Der 28-jähriger deutsche Mieter des Objektes war vorerst noch flüchtig, stellte sich aber aufgrund des Fahndungsdrucks am 04.03.2026 der Polizei und wurde ebenfalls festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das zuständige Amtsgericht Ludwigslust Haftbefehle gegen alle sechs Beschuldigte angeordnet. In dem gegen sie eingeleiteten Ermittlungsverfahren wird ihnen unter anderem unerlaubtes Handeltreiben mit Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Zur logistischen Unterstützung kam das Technische Hilfswerk zum Einsatz, das die große Anzahl an Pflanzen, Aufzuchtmittel und elektronischen Gerätschaften abtransportierte.

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