Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe stehlen Anhänger mit Sportboot - Polizei sucht Zeugen

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Warin (ots)

In der Nacht vom 17. auf den 18. März 2026 ist es auf einem Tankstellengelände in Warin zum Diebstahl eines Anhängers mit darauf befindlichem Sportboot gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen lösten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Sicherung eines auf dem Tankstellengelände in der Ziegelstraße abgestellten Anhängers und spannten diesen im Anschluss an ein mitgeführtes Fahrzeug an. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Bemerkt wurde der Diebstahl durch eintreffende Mitarbeiter der Tankstelle am Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Das entwendete Sportboot trägt den Namen "Perfect Life". Auf dem Anhänger selbst befindet sich ein blauer Schriftzug, der vom Bootsnamen abweicht. Bitte beachten Sie die angefügten Lichtbilder.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in der Nacht vom 17. auf den 18. März zwischen 20:30 Uhr und 04:30 Uhr im Bereich des Tankstellengeländes in Warin verdächtige Personen, Fahrzeuge oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht?

Von besonderem Interesse sind Hinweise zu Fahrzeugen, auffälligen Fahrbewegungen sowie zum Verbleib des entwendeten Gespanns. Möglicherweise wurde der Anhänger mit dem Sportboot nach der Tat im öffentlichen Verkehrsraum, auf Parkplätzen, an Raststätten oder in angrenzenden Ortschaften gesehen.

Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 2030, jede andere Polizeidienststelle sowie auch die Onlinewache Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

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