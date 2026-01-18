PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: geworfene Flasche traf glücklicherweise nicht

Schmalkalden (ots)

Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr bewegte sich ein Päarchen durch die Renthofstraße in Schmalkalden. Eine Gruppe von 4 Jugendlichen kam ihnen entgegen und fing grundlos an, das Päachen zu beschimpfen. Im weiteren Verlauf wurde noch eine Glasflasche in Richtung des Päarchens geworfen, die glücklicherweise ihr Ziel verfehlte. Unbeteiligte Zeugen werden gebeten, Erkenntnisse und Beobachtungen der Polizei Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens ST/0013811/2026 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 18.01.2026 – 07:00

    LPI-SHL: Schmierereien im Parkhaus

    Meiningen (ots) - In der Nacht von Donnestag auf Freitag beschmierten unbekannte Täter mehrere Wände sowie einen Pkw in einem Meininger Parkhaus mit einer Art Kreidefarbe. Mit einem gewissen Aufwand konnte die aufgetragene Farbe beseitigt werden. Im Nachgang wird die Polizei die vorhandenen Videoaufzeichnungen sichten in der Hoffnung, den oder die Täter erkennen und identifizieren zu können. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 06:39

    LPI-SHL: Kollision mit Bahnschranke

    Suhl (ots) - Am 16.01.2026, gegen 10:25 Uhr befuhr ein 56-jähriger slowakischer Staatsbürger mit seinem Pkw Skoda die Tachbacher Straße in Themar stadteinwärts. Bei sich schließender Schranke entschied sich der Betroffene noch den Bahnübergang zu passieren und es kam in der Folge zur Kollision mit der Bahnschranke. Hierbei wurde ein Halteseil der Bahnschranke beschädigt und es kam zu einer kurzzeitigen Störung der ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 06:30

    LPI-SHL: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

    Suhl (ots) - Am 17.01.2026 gegen 09:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Pkw die L3004 von Wiedersbach kommend in Richtung Schleusingen. An der Einmündung zur L1625 (Ortslage Ratscher) missachtete der Fahrzeugführer das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug eines 26-Jährigen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete dieser mit seinem mit vier Personen besetzten Fahrzeug eine Gefahrenbremsung ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren