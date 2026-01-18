LPI-SHL: geworfene Flasche traf glücklicherweise nicht
Schmalkalden (ots)
Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr bewegte sich ein Päarchen durch die Renthofstraße in Schmalkalden. Eine Gruppe von 4 Jugendlichen kam ihnen entgegen und fing grundlos an, das Päachen zu beschimpfen. Im weiteren Verlauf wurde noch eine Glasflasche in Richtung des Päarchens geworfen, die glücklicherweise ihr Ziel verfehlte. Unbeteiligte Zeugen werden gebeten, Erkenntnisse und Beobachtungen der Polizei Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens ST/0013811/2026 mitzuteilen.
