Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) Polizei stoppt Auto mit zwei betrunkenen Fahrern (13.04.2026)

Schramberg (ots)

Ein Auto mit zwei betrunkenen Fahrern hat die Polizei in Schramberg am Montagabend im Ortsteil Sulgen gestoppt.

Gegen 20:30 Uhr meldeten Zeugen einen Opel, der auf der Bundesstraße 462 durch grundloses Abbremsen, Blinken und Schlangenlinienfahren aufgefallen war. Das Auto fuhr schließlich auf einen Firmenparkplatz in der Max-Planck-Straße, wo Fahrer und Beifahrer ausstiegen und kurz über den Platz liefen. Anschließend setzte sich der Beifahrer auf den Fahrersitz, setzte zurück und wendete den Opel. Die verständigte Polizei stoppte das Auto schließlich.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten sowohl beim 42-jährigen ursprünglichen Fahrer als auch beim 62-jährigen Beifahrer, der das Fahrzeug schließlich wendete, Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung fest. Während der Jüngere einen Alkoholtest ablehnte, ergab der Test beim Älteren einen Wert von etwa 1,1 Promille.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil mussten sich beide Männer einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen beide Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

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