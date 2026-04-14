Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, L 422

Lkr. Rottweil) Unbekannter verhindert Überholmanöver und flüchtet - etwa 8.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (13.04.2026)

Dunningen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht im Zusammenhang mit einem Überholmanöver hat sich am Montagnachmittag auf der Landesstraße 422 ereignet.

Eine 43-jährige Frau war gegen 17:45 Uhr mit ihrem Seat Ibiza von Waldmössingen in Richtung Seedorf unterwegs. Da ein vorausfahrendes, bislang unbekanntes Auto sehr langsam fuhr, entschloss sich die Fahrerin zu einem Überholmanöver. In diesem Moment beschleunigte jedoch das zu überholende Fahrzeug stark und verhinderte so das Überholen. Erst kurz vor einem Kreisverkehr gelang es der 43-Jährigen, vor dem Auto einzuscheren. In der Folge verlor die Seat-Fahrerin jedoch die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern, setzte das überholte, mutmaßlich dunkle Auto mit einem Schriftzug am Fahrzeugheck seine Fahrt fort.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07422 27010 entgegengenommen.

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