Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen

Lkr. Tuttlingen) Erhitztes Öl löst Brandmeldeanlage aus: Einsatz der Feuerwehr und Polizei (13.04.2026)

Frittlingen (ots)

In einem Topf erhitztes Öl hat am Montagmorgen die Brandmeldeanlage in einem Wohngebäude in der Kirchstraße ausgelöst.

Ein 36-jähriger Bewohner stellte gegen 11:30 Uhr einen Topf mit Öl auf den Herd. Das Öl überhitzte und geriet in Brand. Der aufsteigende Rauch löste die Brandmeldeanlage des Wohnkomplexes aus, in dem sich auch eine Seniorenanlage mit betreutem Wohnen befindet.

Das Feuer im Topf konnte ohne Sachschaden gelöscht werden. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Verletzt wurde niemand.

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