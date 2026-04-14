Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unbekannte randalieren auf Ufergrundstück in Kattenhorn (11./12.04.2026)

Öhningen (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf einem Ufergrundstück am Uferweg in Kattenhorn randaliert. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen nahmen die Täter mehrere unter einer überdachten Terrasse stehenden Campingstühle und Tische und warfen diese in ein zuvor in einer Feuerstelle angezündetes Feuer. Ebenso zerlegten die Randalierer eine selbstgezimmerte Parkbank, die sie anschließend ebenfalls verfeuerten. Damit nicht genug, brachen sie aus einer Befestigungsmauer mehrere Steine heraus, die sie in den See warfen.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 9710-0 entgegen.

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