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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Weiler, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet schwarzen Suzuki Jimny - Polizei bittet um Hinweise (09.04.2026)

Moos, Weiler (ots)

Bereits am Donnerstagmorgen vergangener Woche ist es in der Hauptstraße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Gegen kurz nach 5 Uhr schob ein Unbekannter einen unverschlossen auf einem Grundstück abgestellten schwarzen Suzuki Jimny mit dem amtlichen Kennzeichen "KN-L2907" auf die Straße und fuhr anschließend mit dem Wagen davon.

Der Autodieb trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und helle Badeschlappen oder Flip-Flops.

Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter oder den Verbleib des schwarzen Suzuki nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 97100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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