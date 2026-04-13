POL-KN: (Moos, Weiler, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet schwarzen Suzuki Jimny - Polizei bittet um Hinweise (09.04.2026)
Moos, Weiler (ots)
Bereits am Donnerstagmorgen vergangener Woche ist es in der Hauptstraße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Gegen kurz nach 5 Uhr schob ein Unbekannter einen unverschlossen auf einem Grundstück abgestellten schwarzen Suzuki Jimny mit dem amtlichen Kennzeichen "KN-L2907" auf die Straße und fuhr anschließend mit dem Wagen davon.
Der Autodieb trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und helle Badeschlappen oder Flip-Flops.
Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter oder den Verbleib des schwarzen Suzuki nimmt der Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735 97100 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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