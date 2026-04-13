Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Küchenbrand in der Nelkenstraße - zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar (11.04.2026)

Gottmadingen (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist es am Samstagvormittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nelkenstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 11.40 Uhr teilten Anwohner einen Küchenbrand mit, bei dem noch unklar sei, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr kam bereits starker Rauch aus den Fenstern der betroffenen Wohnung, sowohl Küche als auch ein weiterer Raum waren bereits ausgebrannt, Personen befanden sich jedoch zum Glück nicht mehr in den Räumen. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein Wasserrohr beschädigt, so dass die darunter liegende Wohnung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Bewohner der beiden betroffenen und nicht mehr bewohnbaren Wohnungen kamen anderweitig unter. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte nachersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro liegen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

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