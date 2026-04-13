POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch beim Caritasverband Singen-Hegaus (11./12.04.2026)
Singen (ots)
Im Zeitraum zwischen Samstag- und Sonntagabend sind Unbekannte in ein Gebäude in der Lise-Meitner-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Caritasverbands Singen-Hegau e.V.. Soweit bislang bekannt, verließen sie diese jedoch ohne Beute wieder.
Zeugen, die zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagabend um Mitternacht Verdächtiges im Bereich der Lise-Meitner-Straße 7 beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.
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Katrin Rosenthal
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