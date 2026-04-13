Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Misthaufen stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer (12.04.2026)

Spaichingen (ots)

Die Fahrt eines betrunkenen und vermutlich unter Drogen stehenden E-Scooter-Fahrers ist am Sonntagabend in einem Misthaufen geendet.

Der 34-jährige Mann fiel einer Polizeistreife gegen 21:45 Uhr mit seinem elektrischen Tretroller auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße auf. Trotz Anhaltezeichen setzte er seine Fahrt fort und versuchte, über ein Privatgrundstück zu flüchten. Hier kam er jedoch, vermutlich auch alkoholbedingt, in einem Misthaufen zu Fall.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten schnell Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung sowie Drogenbeeinflussung des Mannes feststellen. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 2 Promille den Verdacht. Auch ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Am E-Scooter war ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht.

Der 34-Jährige musste die Polizisten daher zur Entnahme einer ärztlichen Blutprobe in ein örtliches Krankenhaus begleiten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

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