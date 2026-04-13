Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6158, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr - Betrunkener Seatfahrer nimmt Taxi die Vorfahrt und flüchtet (11.04.2026)

Singen, K6158 (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Kreisstraße 6158/6157 zwischen Überlingen am Ried und Singen zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 22 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit einem Seat auf der K6158 von Rielasingen-Worblingen in Richtung Überlingen am Ried. Auf dem Kreisverkehr zur K6157 missachtete er die Vorfahrt eines 54-jährigen Taxifahrers und prallte in die Beifahrerseite des Wagens. Als sich beide Unfallbeteiligten daraufhin kurz austauschten und der 54-Jährige ankündigte die Polizei zu verständigen, stieg der 43-Jährige wieder in seinen Seat und fuhr zunächst in Richtung Überlingen a.R. davon. An einem Waldweg ließ er sein Auto zurück und flüchtete zu Fuß auf das Gelände eines Kieswerks, wo er wenig später durch die Polizei vorläufig festgenommen wurde. Ein in der Folge durchgeführter Alkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Er musste deshalb neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Sowohl an dem Seat als auch an dem Taxi entstand durch die Kollision wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt über 20.000 Euro.

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