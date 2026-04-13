Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Mantel verfängt sich in Motorrad und führt zum Sturz: Eine Leichtverletzte (11.04.2026)

Rottweil (ots)

Vermutlich weil sich der Mantel der Mitfahrerin im Motorrad verfing, ist eine Motorradfahrerin am Samstagnachmittag in der Schützenstraße gestürzt.

Eine 18-jährige Frau sowie ihre 23-jährige Mitfahrerin waren gegen 17:30 Uhr zusammen auf einem Motorrad von der Königstraße in Richtung Friedrichstraße unterwegs. Der Mantel der Älteren verfing sich in der Antriebskette, sodass die Jüngere die Kontrolle über das Zweirad verlor und beide stürzten. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein örtliches Krankenhaus. Am Motorrad entstand offensichtlich kein Schaden.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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