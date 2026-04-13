Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannte greifen 34-Jährigen an: Polizei bittet um Hinweise (12.04.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße.

Drei bislang unbekannte Personen haben gegen 1 Uhr einen 34-jährigen Mann niedergeschlagen und leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein örtliches Krankenhaus. Die drei Unbekannten flüchteten zu Fuß.

Die Täter sollen jeweils mit Jogginganzügen bekleidet gewesen sein. Ein Täter wurde als auffallend groß beschrieben, ein weiterer trug ein schwarzes Basecap, wobei das Schild nach hinten getragen wurde.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Hinweise zu den unbekannten Tätern werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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