Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L220, KN-Dettingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L220 zwischen Wollmatingen und Dettingen - Mercedes kollidiert mit Peugeot - insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden (11.04.2026)

L220, KN-Dettingen (ots)

Insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmittag auf der Landesstraße 220 zwischen KN-Wollmatingen und KN-Dettingen ereignet hat. Ein 22-Jähriger fuhr mit einem Mercedes A-Klasse in Richtung Wollmatingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Wagen zunächst nach rechts ins Bankett und in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem in Richtung Dettingen fahrenden Peugeot eines 83-Jährigen, der einen Zusammenstoß trotz des Versuchs noch Auszuweichen nicht mehr verhindern konnte. Beide Fahrer blieben unverletzt, an ihren Autos entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die L220 für knapp eine Stunde voll gesperrt.

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