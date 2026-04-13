Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, Lkr. Konstanz) Bei Regenwetter ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen - rund 30.000 Euro Blechschaden (12.04.2026)

Singen, A81 (ots)

Vermutlich aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit ist es am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen Stockach und Singen zu einem Unfall gekommen. Ein 22-Jähriger fuhr mit einem BMW in Richtung Singen, als er im Bereich der Überleitung auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verlor, dieser ins Schleudern geriet, infolge dessen von der Straße abkam, einen Wildschutzzaun durchbrach und schließlich dahinter im Grünstreifen liegen blieb. Der junge Mann blieb unverletzt, an seinem BMW entstand jedoch Blechschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der am Wildschutzzaun entstandene Schaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen.

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