Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Vier Verletzte und ein Betrunkener (12.04.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Villinger Straße ist es am Sonntag, gegen 21 Uhr, durch einen alkoholisierten Autofahrer zu einem Unfall mit vier Leichtverletzten gekommen. An der Kreuzung Villinger- und Grabenäckerstraße übersah ein 40-jähriger Seat-Fahrer eine verkehrsbedingt haltende 48-Jährige in einem Kia. Durch den Aufprall verletzten sich die Beiden und deren 35 und 53 Jahre alten Beifahrer. Krankenwagen brachten alle Beteiligten ins Krankenhaus. Allerdings stellten die Beamten vor Ort zuvor fest, dass der Unfallverursacher zu sehr dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Als wäre das nicht schon genug, konnte der Mann auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der Sachschaden beläuft sich auch etwa 22.000 Euro.

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