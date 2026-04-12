Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Lkrs. SBK) Kradfahrer wird schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen (11.04.2026)

Blumberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der L214, Waldshuter Straße, zwischen Blumberg - Zollhaus und Epfenhofen ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 58-jähriger Kradfahrer mit seinem Krad Honda die L214 in Richtung Blumberg. Hier kam ihm ein Pkw VW mit einem 35-jährigen Fahrer entgegen. Zwischen dem Kradlenker und dem Pkw kam es in einer Kurve im Bereich des vorderen Radlaufes zur Kollision in dessen Verlauf sich der Kradlenker schwer verletzte. Er musste mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen werden. Der Pkw-Lenker verletzte sich leicht und konnte vor Ort ambulant behandelt werden. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln wurden die Fahrzeuge abgeschleppt und beschlagnahmt. An beide Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Unfallsachbearbeitung übernahmen die Spezialisten der Verkehrsunfalldienstes Mühlhausen-Ehingen.

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